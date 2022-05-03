Замена "Москве"

Раньше за ПВО должен был отвечать крейсер, а теперь остров. Это в теории, но дальше что-то пошло не так.

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На прошлой неделе было две новости об атаке на остров Змеиный – уничтожили систему ЗРК "Стрела-10", три зенитки, серверную и машину связи.

Конечно, россияне бы охотно затащили на остров С-300/400, чтобы контролировать небо над Одессой. Но первый этап этой операции не удался. Подходить к Змеиному большими кораблями опасно, но надо же что-то делать с этой базой.

Почему "Раптор"

Поэтому на остров начали ходить быстрые патрульные катера "Раптор" – составляющая ЧФ России с 2014-го года, в строю до войны было 17 штук. Экипаж – 3 человека, вооружение – пулемет 14,5 миллиметра КПВТ + 2 пулемета 7,62 миллиметра.

То есть особо никакого вооружения, но его основная задача скорость и возможность перевезти до 20 десантников. Катер легкий и скоростной, поэтому легко бронированный. От пуль защитит, но не больше.

И вот сразу после уничтожения перевозимого на Змеиный российского ПВО, дошла очередь до этих легких скоростных транспортников – еще один намек на то, что Змеиный россиянам не удержать.

Шоу от ВСУ

Итак, смотрим на видео от ВСУ. Первый катер "Раптор" уничтожили на стоянке возле Змеиного в 04:38:14 (UTC+3) с высоты 6,9 километра (я так понимаю, что это показатель высоты).

Уничтожение "Рапторов" – смотрите видео

Далее второй катер, видимо, начинает понимать, что он следующий, и убегает в море, быстро маневрируя. Но в 04:51:37 (UTC+3) с высоты 6,6 километра его разрывает ракета с "Байрактара" (а она работает и по бронетехнике).

Потоплены ли катера?

Исходя из их легкого бронирования, они по меньшей мере уничтожены как боевая единица. Потери? Если нам повезло, то от нескольких погибших российских моряков.

Это вам за атаку на наши МБАКи в Керченском проливе в 2018-м году.

Попытка россиян сделать из Змеиного свою базу не удалась

Без ПВО в этом участке моря все российские корабли под угрозой – как не "Байрактар" прилетит, так еще какой-то американский подарок. Наблюдаем дальше.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: