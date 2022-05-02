Предсказания для оккупантов

Пока оно было в Великобритании – оно было английским, пока оно было в Германии – оно было немецким, пока оно было в США – оно было американским.

Обратите внимание Путину быть в Гааге, но все может закончиться раньше

Но как только оно стало на вооружение ВСУ, нашей прекрасной армии – это все украинские средства поражения. То есть наши.

В этом случае внимательный зритель из России должен сделать правильный вывод. Какой? Я вам подсказываю – прекращение войны. Будете питаться пометом из российского телевизора – это приведет к тому, что у вас не будет что жрать. Все очень просто.

Похороны России проходят вживую

Еще раз – гвоздь слышите, как заходит в гроб? Стук-стук-стук. Стук-стук-стук. Это ваш гроб, товарищи россияне. Нехр*н шастать по Украине.

Не пропустите Одесса молчит сквозь боль, но повесила на плечо автомат

Здесь – единственная тотальная ошибка вашего государства. Вас всех, товарищи русские, кто кричал: "Крым наш!". Далее с 20 февраля 2014 года процесс стал без возможности откатить назад.

Важное – ВСУ ликвидировали уже почти 23 тысячи российских захватчиков: смотрите видео