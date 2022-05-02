Предсказания для оккупантов
Пока оно было в Великобритании – оно было английским, пока оно было в Германии – оно было немецким, пока оно было в США – оно было американским.
Обратите внимание Путину быть в Гааге, но все может закончиться раньше
Но как только оно стало на вооружение ВСУ, нашей прекрасной армии – это все украинские средства поражения. То есть наши.
Похороны России проходят вживую
Еще раз – гвоздь слышите, как заходит в гроб? Стук-стук-стук. Стук-стук-стук. Это ваш гроб, товарищи россияне. Нехр*н шастать по Украине.
Не пропустите Одесса молчит сквозь боль, но повесила на плечо автомат
Здесь – единственная тотальная ошибка вашего государства. Вас всех, товарищи русские, кто кричал: "Крым наш!". Далее с 20 февраля 2014 года процесс стал без возможности откатить назад.
Важное – ВСУ ликвидировали уже почти 23 тысячи российских захватчиков: смотрите видео