Страна-убийца сама лезет в петлю
Ассамблея называет войну РФ против Украины "беспрецедентной атакой на мир, безопасность и международное право".
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Есть высокая вероятность того, что Путина ликвидируют его сторонники / Фото Getty Images
С каждым днем удавка вокруг м*ск*лей сжимается все сильнее. Путину быть в Гааге. Конечно, если раньше не задушат свои.
Каждый диктатор должен помнить – рано или поздно наказание придет. Мы на шаг ближе к неотвратимому наказанию м*ск*лей за их преступления.
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