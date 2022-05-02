Передбачення для окупантів
Поки вона була у Великій Британії – вона була англійською, поки вона була у Німеччині – вона була німецькою, поки вона була у США – вона була американською.
Зверніть увагу Путіну бути в Гаазі, але все може скінчитися раніше
Але щойно вона стала на озброєння ЗСУ, нашої прекрасної армії – це все українські засоби ураження. Тобто наші.
Похорон Росії відбувається наживо
Ще раз – цвяшок чуєте, як заходить у труну? Стук-стук-стук. Стук-стук-стук. Це ваша труна, товариші росіяни. Нехр*н шастати Україною.
Не пропустіть Одеса мовчить крізь біль, але повісила на плече автомат
Тут – єдина тотальна помилка вашої держави. Вас усіх, товариші росіяни, хто кричав: "Крим наш!". Далі з 20 лютого 2014 року процес став без можливості відкотити назад.
Важливе – ЗСУ ліквідували вже майже 23 тисячі російських загарбників: дивіться відео