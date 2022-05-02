Передбачення для окупантів

Поки вона була у Великій Британії – вона була англійською, поки вона була у Німеччині – вона була німецькою, поки вона була у США – вона була американською.

Зверніть увагу Путіну бути в Гаазі, але все може скінчитися раніше

Але щойно вона стала на озброєння ЗСУ, нашої прекрасної армії – це все українські засоби ураження. Тобто наші.

І тут уважний глядач із Росії має зробити правильний висновок. Який? Я вам підказую – припинення війни. Харчуватиметеся послідом з російського телевізора – це призведе до того, що у вас не буде що жерти. Все дуже просто.

Похорон Росії відбувається наживо

Ще раз – цвяшок чуєте, як заходить у труну? Стук-стук-стук. Стук-стук-стук. Це ваша труна, товариші росіяни. Нехр*н шастати Україною.

Не пропустіть Одеса мовчить крізь біль, але повісила на плече автомат

Тут – єдина тотальна помилка вашої держави. Вас усіх, товариші росіяни, хто кричав: "Крим наш!". Далі з 20 лютого 2014 року процес став без можливості відкотити назад.

Важливе – ЗСУ ліквідували вже майже 23 тисячі російських загарбників: дивіться відео