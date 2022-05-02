Радостную новость сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он также опубликовал видео момента уничтожения российских катеров.

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По словам Залужного, российские катера удалось поразить с помощью турецкого беспилотника.

Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа "Раптор". Работает Bayraktar,

– написал главнокомандующий ВСУ.

Ранее в Черном море зафиксировали активизацию сил российского флота. Согласно информации Оперативного командования "Юг", это произошло после того, как украинские силы нанесли очередной удар по острову Змеиный.

Россияне десантными скоростными катерами типа "Раптор" пытались осуществить эвакуацию и пополнение личным составом своих подразделений, которые оставались на острове.

"Остальные корабли и подводная лодка продолжают держать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне", – отметили в командовании.

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Что известно о Bayraktar Это ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат, разрабатываемый на территории Турции. Он способен разгоняться до 200 километров в час и подниматься на высоту более 8 километров. Bayraktar сбрасывает авиабомбы и управляемые противотанковые ракеты. При этом дрон может в течение суток находиться в полете.

Как ВСУ бьют по вражеским позициям на острове Змеиный

Русские заняли позиции на острове Змеиный, где прозвучала легендарная фраза "русский военный корабль, иди на**й". Наши защитники бьют врага и делают все, чтобы вернуть под наш контроль каждый клочок украинской земли.

1 мая наши герои совершили очередную атаку позиций российских оккупантов на острове Змеиный. Меткость наших воинов нанесла врагу немалые потери.

27 апреля украинские бойцы нанесли удар по вражеским позициям на острове Змеиный. ВСУ также уничтожили оккупантов и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".​

Добавим, что лишь за одни сутки наши храбрые защитники уничтожили 10 российских беспилотников "Орлан-10". В командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что российские беспилотники, детали к которым Россия покупала в других странах, в основном ведут воздушную разведку и корректируют огонь артиллерии.

Стоит заметить! Эти беспилотники, которые могут выполнять разные задачи, – непростая цель, за свою незаметность. Стоимость одного "Орлан-10" составляет примерно 80 – 120 тысяч долларов.

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