Об этом 29 марта сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. Он отметил, что имел честь приветствовать без преувеличения легендарного военного, защищавшего остров Змеиный.

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"Черкасчанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несгибаемость. От всего общества вручил Роману отличие "За заслуги перед Черкащиной". С такими защитниками мы обязательно победим! Держим строй", – написал Табурец.

Награждение Грибова: смотрите видео

Оборона Змеиного

Россияне атаковали Змеиный 24 марта примерно в 18:00. Сначала оккупанты пытались шантажировать пограничников, но Роман Грибов ответил: "Русский военный корабель, иди н***й". После этого рашисты нанесли по острову ракетно-артиллерийский удар.

Сначала президент Владимир Зеленский заявил, что все 13 пограничников, защищавших Змеиный, погибли. Однако оказалось, что часть из них была взята в плен.