Впрочем, уничтожение такой "жирной" цели, которую выбрали себе мишенью украинские Герои, вооруженные украинскими ракетами "Нептун", уже стало золотой страницей в истории нашего войска. Для россиян же – это одно из самых позорных поражений развязанной ими войны.

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Тот факт, что уничтожение ВСУ крейсера "Москва" стало еще одним разрушительным ударом по наигранному образу "непобедимой второй армии мира", подтвердил в эксклюзивном блиц-интервью для сайта 24 канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.



Так ракетный крейсер "Москва" выглядел в 2012 году / Фото из "Википедии"

Потопленная "Москва" – пробоина в "победной" стратегии Путина

Повлияет ли потопление "Москвы" на уменьшение интенсивности ракетных обстрелов Украины с моря?

В общем – да. Конечно, сначала Россия должна ответить за это унижение неким обстрелом территории Украины, но ничего кардинального она сейчас уже не может противопоставить Украине. Как раз наоборот, это Украина ежедневно удивляет Россию своими возможностями по уничтожению ее боевых единиц.

В целом же систематическая, но осторожная работа ВСУ по флоту РФ будет способствовать, во-первых, уменьшению его ударного потенциала, во-вторых, выявит комплекс российского пилота.

Комплекс российского пилота – это нежелание российских пилотов летать на выполнение задач в небо Украины, поскольку риск быть сбитым очень высок. Вскоре аналогичную тенденцию мы увидим и среди российских моряков, которые будут отказываться выходить в открытое море, поскольку очень высок риск быть потопленным.



Кадр с "Москвой", сделанный 7 апреля в порту оккупированного Россией Севастополя / Фото MAXAR

В сети гуляет информация, что якобы Путину доложили о том, что корабль потопили британским оружием и даже сами британцы. Это попытка скрыть большой провал – дескать, если британцы помогли украинцам, а не они сами достигли этого, то провал как бы автоматически становится немного меньше?

Абсолютно верно. Это – классическая стратегия российской пропаганды: принижать значение противника, чтобы поражение казалось не таким мучительным.

Как-никак, а ракетный крейсер "Москва" запомнился за все время своего существования двумя очень важными достижениями – он был послан нах*й, а также он утонул.

В 2014 году, когда Россия развернула против Украины гибридную войну, провал захвата территорий от Харькова до Одессы они оправдывали тем, что против так называемых террористических псевдореспублик на Донбассе воевали солдаты НАТО из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, США и даже Турции.

В 2020 году, описывая деоккупацию Карабаха, российские пропагандисты сообщали, что там воюет не азербайджанская армия, а турецкий спецназ, пакистанские военные, сирийские террористы и даже "ИГИЛ".

Неудивительно, что эффективную работу ракет Р-360 ПКРК "Нептун" российская пропаганда и сейчас пытается нивелировать заявлениями о каком-то британском оружии. Так, переговоры о поставках британских ПКРК велись и успешно – это оружие мы получим, но пока что его в Украине нет.

Насколько ощутимой будет эта потеря для флота оккупантов и побуждает ли она их к какой-то большой и тоже символической мести? Вроде "вы сожгли Москву?! Тогда мы ударим по Киеву"?

Это – невосполнимая потеря. Россия имела на вооружении всего три корабля этого типа, теперь – два. Россия не способна сегодня строить корабли такого класса. Фактически, хоть как-то равноценно компенсировать эту потерю они неспособны.

А месть – да, будут мстить они. Но что они могут сделать? Разрушить Мариинский дворец? Ударить по Верховной Раде?

ПВО Украины продолжает эффективно работать, а даже если и просочится ракета и уничтожит здание, то это – война. Здание отстроим, а российский корабль, ушедший на дно, в том числе и с частью экипажа, Россия никогда отстроить не сможет. Это будет не месть, это будет жалкая конвульсия, которая не изменит хода войны, в которой Россию ежедневно унижают.

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Российский крейсер "Москва" прославился тем, что был послан украинскими пограничниками возле острова Змеиный / коллаж с Фейсбука Сергея Марченко

"Характерники" из змеиного что-то знали

Показательно, что именно ракетный крейсер "Москва" участвовал в атаке острова Змеиный в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину. Однако тогда весь мир услышал легендарную фразу украинского пограничника Романа Грибова, который указал довольно четкий курс "русскому военному кораблю".

Прошло чуть больше месяца – и судно все-таки оказалось там, куда его послали. Бесспорно, это не была случайность. Украинские воины знали, что поймать такую "добычу" довольно сложно.

Ведь она оснащена шестью шестиствольными скорострельными пушками, которые должны сбивать ракеты, а также двумя ЗРК "Оса" и ЗРК С-300Ф на 8 пусковых установок.

Следовательно, наши защитники задействовали беспилотник для отвлечения внимания ПВО вражеского корабля и ударили по нему двумя ракетами. Попали обе.

По предварительной информации, на борту российского крейсера находилось более 500 оккупантов, однако спастись удалось лишь примерно 50. Далее шторм и детонация боезапаса сделали свое дело – корабль пошел на дно. Это подтвердил спикер оперативного командования ВСУ "Південь" Владислав Назаров.

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В России признали полуправду

Такую большую и унизительную потерю Черноморского флота РФ не смогли скрыть даже российские пропагандисты. Поэтому, ссылаясь на Минобороны оккупантов, они скромно сообщили, что корабль "серьезно поврежден", там начался пожар.

В лучших традициях о его причинах рупоры Кремля умолчали и заверили, что весь экипаж якобы спасен, а само судно отбуксировано. Конечно, не хочется, чтобы мир знал, что украинцы могут делать "смерть врагам" не в одной лишь Чернобаевке.

Что известно о крейсере "Москва" Судно ввели в эксплуатацию в 1983 году. Его построили в украинском городе Николаев. Первоначальное название корабля – "Слава". Этот ракетный крейсер также участвовал в российско-грузинской войне и в войне в Сирии.

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