ЗСУ з усіх сил завдають ударів окупантам та роблять усе, щоб повернути під наш контроль всю територію. Зокрема, мовиться й про Донбас.
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ППО збили над Донбасом ракету і 3 безпілотники "Орлан"
Так, за добу 3 травня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога.
Наші воїни завдали значних втрат російським окупантам:
- 6 танків
- 5 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ)
- 15 одиниць бойової броньованої техніки
- 9 автомобілів
Підрозділи протиповітряної оборони продовжують завдавати ударів ворогу в небі Донбасу. Сьогодні ППО збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Свіжі втрати російського ворога
Російські окупанти зазнають колосальних втрат в Україні, у чому їм допомагають українські захисники. Наші Збройні Сили, попри активні бойові атаки росіян впродовж шістдесяти дев'яти днів, ні на хвилину не покидають думки про перемогу, й роблять все для її найшвидшого приближення.
Так, ЗСУ продовжують завдавати їм чималих втрат. Загальні бойові втрати російського противника з початку повномасштабної війни в Україні станом на сьогодні, 3 травня, орієнтовно склали:
- особового складу – близько 24 200 осіб;
- танків – 1064 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2567 одиниць;
- артилерійських систем –475 одиниць;
- РСЗВ – 162 одиниці;
- засобів ППО – 80 одиниць;
- літаків – 194 одиниці;
- гелікоптерів – 155 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1843 одиниць;
- кораблів / катерів – 10 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 291 одиниця;
- спеціальної техніки – 38 одиниць;
- крилатих ракет – 84 одиниці.
Зауважимо, лише за минулу добу, 2 травня, наші військові ліквідували щонайменше 400 ворожих бійців, 20 безпілотників, 48 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 14 танків, 19 одиниць автомобільної техніки, 10 реактивних систем залпового вогню тощо.
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