Російські окупанти зазнають колосальних втрат в Україні, у чому їм допомагають українські захисники. Наші Збройні Сили, попри активні бойові атаки росіян впродовж шістдесяти дев'яти днів, ні на хвилину не покидають думки про перемогу, й роблять все для її найшвидшого приближення.

Так, ЗСУ продовжують завдавати їм чималих втрат. Загальні бойові втрати російського противника з початку повномасштабної війни в Україні станом на сьогодні, 3 травня, орієнтовно склали: