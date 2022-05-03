ВСУ изо всех сил наносят удары оккупантам и делают все, чтобы вернуть под наш контроль всю территорию. В частности, говорится и о Донбассе.

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ПВО сбили над Донбассом ракету и 3 беспилотника "Орлан"

За сутки 3 мая военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага.

Наши воины нанесли значительные потери российским оккупантам:

  • 6 танков
  • 5 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО)
  • 15 единиц боевой бронированной техники
  • 9 автомобилей

Подразделения противовоздушной обороны продолжают наносить удары врагу в небе Донбасса. Сегодня ПВО сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Свежие потери российского врага

Российские оккупанты несут колоссальные потери в Украине, в чем им помогают украинские защитники. Наши Вооруженные Силы, несмотря на активные боевые атаки россиян на протяжении шестидесяти девяти дней, ни на минуту не оставляют мысли о победе и делают все для ее скорейшего приближения.

Так, ВСУ продолжают наносить им немалые потери. Общие боевые потери российского противника с начала полномасштабной войны в Украине на сегодня, 3 мая, ориентировочно составили:

  • личного состава – около 24 200 человек;
  • танков – 1 064 единиц;
  • боевых бронированных машин – 2 567 единиц;
  • артиллерийских систем – 475 единиц;
  • РСЗО – 162 единицы;
  • средств ПВО – 80 единиц;
  • самолетов – 194 единицы;
  • вертолетов – 155 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1 843 единицы;
  • кораблей/катеров – 10 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 единица;
  • специальной техники – 38 единиц;
  • крылатых ракет – 84 единицы.

Заметим, что только за минувшие сутки, 2 мая, наши военные ликвидировали по меньшей мере 400 вражеских бойцов, 20 беспилотников, 48 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 14 танков, 19 единиц автомобильной техники, 10 реактивных систем залпового огня.

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