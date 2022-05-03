Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що українцям вдалося ліквідувати ще один безпілотник російських окупантів, який виконував тактичні завдання.

Важливо Окупанти розпочали штурм "Азовсталі"

Також голова ОВА оприлюднив світлини знищеної російської техніки. За його словами, безпілотний апарат збили о 14:31 у вівторок, 3 травня.

Знову вдале "полювання" наших військових,

– прокоментував подію Резніченко.

На Дніпропетровщині знищили ворожий БПЛА / Фото Валентина Резніченка

Дніпропетровські захисники регулярно дають "прикурити" російським безпілотникам – 1 травня ЗСУ збили ще одну одиницю техніки. Схоже, що в Росії виникає дефіцит бойових дронів – один зі збитих українськими оборонцями безпілотників виявився власністю міністерства надзвичайних справ Росії. Безпілотний апарат знищили в небі над Донбасом.

На Дніпропетровщині знищили ворожий БПЛА / Фото Валентина Резніченка

Втрати росіян далі збільшуються

За весь час повномасштабної війни росіяни втратили колосальну кількість живої сили та технічного озброєння. За даними Генштабу, станом на 3 травня російські окупанти зазнали таких втрат:

24200 одиниць особового складу;

1062 танки;

2567 бойових броньованих машин;

475 артилерійських систем;

162 реактивних систем залпового вогню;

80 ворожих засобів ППО;

194 літаки;

155 гелікоптерів;

1843 одиниці автомобільної техніки включно з автоцистернами;

10 кораблів та катерів;

38 одиниць спеціальної техніки;

84 крилаті ракети;

та 291 безпілотник.

Найбільше втрат окупанти вже кілька днів поспіль зазнають на Ізюмському напрямку.

Окупанти бісяться через втрати та нищать інфраструктуру України

Валентин Резніченко повідомив, що 1 травня окупанти, які не можуть нічого зробити зі Збройними Силами, змінили тактику та нищать точки сховищ зерна – таким чином росіяни хочуть спровокувати штучний голод і знищити нормальне життя українців.

Резніченко заявив, що в Синельниківському районі окупанти завдали удару по 2 складах агропідприємств. В одному із них зберігалося зерно.