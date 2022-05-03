Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что украинцам удалось уничтожить еще один беспилотник российских оккупантов, выполнявший тактические задачи.

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Также глава ОВА обнародовал фотографии уничтоженной российской техники. По его словам, беспилотный аппарат был сбит в 14:31 3 мая.

Снова удачная "охота" наших военных,

– прокомментировал событие Резниченко.

На Днепропетровщине уничтожили вражеский БПЛА / Фото Валентина Резниченко

Днепропетровские защитники регулярно дают прикурить российским беспилотникам – 1 мая ВСУ сбили еще одну единицу техники. Похоже, что у России возникает дефицит боевых дронов – один из сбитых украинскими защитниками беспилотников оказался машиной министерства чрезвычайных дел России. Беспилотный аппарат был уничтожен в небе над Донбассом.

На Днепропетровщине уничтожили вражеский БПЛА / Фото Валентина Резниченко

Потери россиян продолжают увеличиваться

За все время полномасштабной войны россияне лишились колоссального количества живой силы и технического вооружения. По данным Генштаба, по состоянию на 3 мая российские оккупанты понесли следующие потери:

24200 единиц личного состава;

1062 танка;

2567 боевых бронированных машин;

475 артиллерийских систем;

162 реактивных систем залпового огня;

80 вражеских средств ПВО;

194 самолета;

155 вертолетов;

1843 единицы автомобильной техники, включая автоцистерны;

10 кораблей и катеров;

38 единиц специальной техники;

84 крылатые ракеты;

и 291 беспилотник.

Наибольшие потери оккупанты уже несколько дней несут на Изюмском направлении.

Оккупанты боятся потерь и уничтожают инфраструктуру Украины

Валентин Резниченко сообщил, что 1 мая оккупанты, которые не могут ничего сделать с Вооруженными Силами, изменили тактику и уничтожают точки хранения зерна – таким образом россияне хотят спровоцировать искусственный голод и уничтожить нормальную жизнь украинцев.

Резниченко заявил, что в Синельниковском районе оккупанты нанесли удар по 2 складам агропредприятий. В одном из них хранилось зерно.