Військові щоденно боронять українські землі від окупантів. Вони не лише відбивають наші території, а й знищують ворожих бійців, а разом із ними – техніку.

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Втрати російських військових станом на 4 травня

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України нашим військовим вдалося знищити чимало ворогів, а також їхніх машин. Зокрема:

Особового складу – близько 24 500 військових;

Танків – 1 077 одиниць;

Бойових броньованих машин – 2 610 одиниць;

Артилерійських систем – 491 одиницю;

РСЗВ – 163 одиниці;

Засобів ППО – 81 одиницю;

Літаків – 194 одиниці;

Гелікоптерів – 155 одиниць;

Автомобільної техніки й автоцистерн – 1 867 одиниць;

Кораблів і катерів – 10 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 одиниці;

Спеціальної техніки – 38 одиниць;

Крилатих ракет – 87 одиниць.

Що стосується втрат противника, то за минулу добу найбільше їх фіксували на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.

Ці дані, підкреслюють у Генштабі ЗСУ, уточнюються. Точні назвати можна буде лише після завершення бойових дій, адже у деяких напрямках усе ще ведуться запеклі протистояння.