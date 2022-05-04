Військові щоденно боронять українські землі від окупантів. Вони не лише відбивають наші території, а й знищують ворожих бійців, а разом із ними – техніку.
Читайте також Окупанти масово шиють форми ЗСУ, спротив у Бердянську: основне за 70 день війни
Втрати російських військових станом на 4 травня
Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України нашим військовим вдалося знищити чимало ворогів, а також їхніх машин. Зокрема:
- Особового складу – близько 24 500 військових;
- Танків – 1 077 одиниць;
- Бойових броньованих машин – 2 610 одиниць;
- Артилерійських систем – 491 одиницю;
- РСЗВ – 163 одиниці;
- Засобів ППО – 81 одиницю;
- Літаків – 194 одиниці;
- Гелікоптерів – 155 одиниць;
- Автомобільної техніки й автоцистерн – 1 867 одиниць;
- Кораблів і катерів – 10 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 одиниці;
- Спеціальної техніки – 38 одиниць;
- Крилатих ракет – 87 одиниць.
Що стосується втрат противника, то за минулу добу найбільше їх фіксували на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.
Ці дані, підкреслюють у Генштабі ЗСУ, уточнюються. Точні назвати можна буде лише після завершення бойових дій, адже у деяких напрямках усе ще ведуться запеклі протистояння.