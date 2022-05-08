Попасная перешла под контроль оккупантов

Об этом в эфире телеканала Рада рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает 24 канал. По его словам, российские оккупанты обстреливали город более 2 месяцев, с начала полномасштабного вторжения.

Читайте также От авиаудара по школе в Белогоровке предварительно погибли 60 человек

К сожалению, наши войска действительно отошли немного от Попасной, потому что, представьте, город обстреливали более двух месяцев. Сколько идет вторжение России в Украину – столько обстреливали, используя бомбы, ракеты, мины и артиллерию, там разрушено все полностью. Поэтому ВСУ отошли на более крепкие позиции, которые подготовили заранее,

– рассказал Гайдай.

В каких городах Луганщины самая тяжелая ситуация

Глава Луганской ОВА рассказал, что Северодонецк и Водовка – это города, за которые постоянно идут бои, туда после обстрелов заходят российские оккупанты, а затем ВСУ их оттуда выбивают. Также сверхсложная ситуация в Горной общине.

Почему Северодонецк настолько важен

"После 2014 года Северодонецк – это по сути областной центр, так произошло после оккупации Луганска. Поэтому он очень важен для российских захватчиков. Там они хотят объявить о захвате всей Луганской области и выходе на административные границы. Но все планы, которые у них были до 9 мая, как мы видим, провалились", – отметил Гайдай

Что Путин будет говорить 9 мая

По словам Гайдая, в этот день Путин может соврать, что оккупировали половину Украины и ему поверят, потому что россияне потеряли связь с реальностью.

Там человека зомбированы, если они поддерживают вторжение и убийство гражданских и уверены, что мы самостоятельно обстреливаем и бомбим наши мирные города, то они смогут поверить в любой бред, который Путин скажет им. Он не будет говорить о потопленных кораблях "Саратов" и "Москва", о подбитых катерах, о десятках тысяч погибших солдат и об уничтоженных городах. А что может рассказать помешанный человек на параде – это только ему известно,

– объяснил глава ОВА.