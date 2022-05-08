Через атаку загорілися виробничі потужності заводу, зокрема установка з отримання сірки та станція змішування речовин. Про новий ворожий обстріл повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Пожежу ліквідувати неможливо

Внаслідок обстрілу нафтопереробного заводу зайнялась пожежа площею 360 квадратних метрів, проте гасіння наразі неможливе, адже окупанти продовжують обстрілювати територію з артилерії. Гайдай повідомив про загрозу вибуху сусідньої групи резервуарів.

Рятувальники намагалися приборкати вогонь, проте почався артилерійський обстріл, і пожежники були вимушені зупинитися та покинули зону небезпеки. Гасіння неможливе. Обстріли не вщухають,

– додав очільник області.

Обстріли нафтопереробного заводу у Лисичанську: що відомо

Нагадаємо, що окупанти не вперше обстрілюють цей нафтопереробний завод на Луганщині.

Вранці 16 квітня окупанти атакували завод. Внаслідок цього зайнялась пожежа на площі 5000 квадратних метрів. Відомо, що палива там немає, але активно горять залишки нафтошламу.

Раніше Гайдай наголошував, що ворог періодично обстрілює заводу для того, аби виснажити рятувальників ДСНС.

Згодом на Великдень, 24 квітня, російські загарбники знову поцілили у нафтопереробний завод. У той же день уся область була під ворожими обстрілами. Найбільше постраждали Сєвєродонецьк, Рубіжне, Гірське та Лисичанськ. Було пошкоджені дві багатоповерхівки і щонайменше два приватних будинки, у Сєвєродонецьку – багатоповерхівка та господарчі споруди, у Рубіжному та Гірському – будинки.

Загалом за час війни Росії проти України окупанти ракетними ударами знищили або пошкодили близько 15 нафтобаз.

Ситуація на Луганщині залишається складною

7 травня росіяни обстріляли населений пункт Привілля в Луганській області з "Ураганів" та "Градів". На жаль, внаслідок атаки загинули два хлопчики віком 11 та 14 років, а також їхня 69-річна бабуся. Ще двоє дітей із пораненнями потрапили до лікарні.

Також у суботу, 7 травня, загарбники скинули авіабомбу на школу в Білогорівці, в якій ховалося майже все село. У приміщенні навчального закладу перебували близько 90 людей. Рятувальники дістали з-під завалів близько 30 з них. За словами Гайдая, важкий удар не залишив людям, які перебували у школі, шансів врятуватись – більшість із них загинули.

У ніч проти 8 травня окупанти відкрили вогонь по Шипіловому. Там зруйновано двоповерховий будинок. Відомо, що під завалами опинилися щонайменше 11 осіб. Також вночі внаслідок обстрілів чотири будинки пошкоджено в Рубіжному, дев’ять – в Сєвєродонецьку та ще два – у Лисичанську.

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