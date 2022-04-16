Рятувальники досі борються з вогнем, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Важливо Луганщину обстрілюють вдень і вночі: руйнація області сягнула жахливих масштабів

Завод обстрілюють не вперше

Гайдай наголосив, що це вже не перший обстріл цього заводу. Росіяни ціляться в нього періодично, аби виснажити ДСНС.



Рятувальники працюють / Фото Сергія Гайдая

Палива там немає, але горять залишки нафтошламу.



Пожежа на заводі / Фото Сергія Гайдая

Лисичанськ обстрілюють постійно

Водночас росіяни продовжують накривати житлові квартали Лисичанська. Обстріли тривають і вдень, і вночі. Руйнація області, за словами Гайдая, досягла жахливих масштабів.

Допомагати тим, хто залишився, стає вкрай важко, адже гинуть волонтери.



Займання серйозне / Фото Сергія Гайдая

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