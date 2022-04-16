За словами голови ОВА, Рубіжне, Попасну та Гірську громаду окупанти зруйнували до невпізнаваності. Ситуація там найбільш критична, а доступ – ускладнений.

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Обстрілюють вдень і вночі

Сєвєродонецьк, за словами Гайдая, зруйновано на 70%, але у місті залишається близько 20 тисяч городян. До слова, до вторгнення Росії там проживало 130 тисяч.

Кремінна та Лисичанськ зараз у "гарячій" фазі, обстріли тривають і вдень, і вночі. Руйнація області жахливих масштабів. А допомагати тим, хто залишився, стає вкрай важко. Гинуть волонтери,

– розповів Гайдай.

Глава Луганської ОВА закликає людей до евакуації. Він сказав, що понад 70 тисяч мешканців Луганщини досі не виїхали до безпечних міст.

Проте багато людей встигли залишити область, адже до початку війни там проживало близько 330 тисяч людей.

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