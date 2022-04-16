За його словами, будь-яка важка техніка могла там зав'язнути. Це було б хорошою ціллю для наших захисників.

До теми Не допустіть ситуації, як в Рубіжному, де люди стали заручниками, – Гайдай нагадав про евакуацію

Ми бачимо, що вони закінчують ескалацію свого групування. Їх тут десятки тисяч, сотні одиниць техніки. Все звозять, підвозять резерви. Думаю, що закінчаться дощі й буде наступ. Щодня вони намагаються вже пробити нашу оборону. Думаю, що Луганщину та Донеччину будуть старатися атакувати одночасно,

– сказав Гайдай.

За його словами, російським загарбникам дуже хочеться прорватися від Ізюма, щоб повністю відрізати Луганську область.

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