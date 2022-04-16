По его словам, любая тяжелая техника могла там увязнуть. Это было бы хорошей целью для наших защитников.

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Мы видим, что они заканчивают эскалацию своей группировки. Их здесь десятки тысяч, сотни единиц техники. Все свозят, подвозят резервы. Думаю, что закончатся дожди, и будет наступление. Каждый день они пытаются уже пробить нашу оборону. Думаю, что Луганскую и Донецкую области будут стараться атаковать одновременно,

– сказал Гайдай.

По его словам, российским захватчикам очень хочется прорваться от Изюма, чтобы полностью отрезать Луганскую область.

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