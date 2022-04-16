Він сказав, що поки ще є можливість виїхати – треба це робити. Сьогодні, 16 квітня, евакуація організована за шістьма напрямками – Попасна, Гірське, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Нижнє.
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Люди стали живим щитом росіян
Не допустіть ситуації, як в Рубіжному, де люди стали живим щитом росіян. Значна частина рубіжан не встигла вчасно вибратися, навіть знаючи, що ворог підходив до міста. І тепер тисячі людей в заручниках – без їжі, води та у постійному страху,
– наголосив Гайдай.
Очільник області також розповів, що впродовж останніх кількох днів з Києва приходить повідомлення про те, що гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.
Але все одно ризикуємо, і навіть попри відсутність режиму тиші, вивозимо людей. І вивозитимемо, доки залишатимуться шанси на порятунок,
– додав Гайдай.
Місця зборів для евакуації на 16 квітня:
- Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;
- Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
- Попасна: вул. Щербакова, 1а;
- Гірське: вул. Гагаріна, 13а;
- Нижнє: Паркова, 13;
- Рубіжне: вул. Чехова, 11.
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