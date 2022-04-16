Як розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, вночі, 16 квітня, окупанти обстріляли область. Зокрема Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Кремінну. Від рук російських загарбників загинула одна людина, трьом пораненим вчасно надали медичну допомогу.

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У містах поруйнована критична інфраструктура

Пожежники, розбираючи завали будівлі одного з професійно-технічних навчальних закладів у Кремінній, виявили тіло чоловіка.

Внаслідок обстрілів у Лисичанську поранили трьох жінок. Їх вчасно евакуювали з пошкодженого будинку та надали медичну допомогу.

У Сєвєродонецьку немає ані води, ані газу. Що стосується газопроводу, по якому вночі вдарили окупанти, то оцінити масштаби збитків фахівці зможуть згодом. Також відомо, що ворожий снаряд потрапив у газопровід Лисичанська. Там, на щастя, вдалося обійтися з меншими наслідками.

До того ж окупанти поруйнували житлові будинки та одну із пожежних частин Лисичанська. Внаслідок обстрілів у старій частині Сєвєродонецьку понищені магазини та інші промислові об'єкти.

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