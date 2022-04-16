Спасатели до сих пор борются с огнем, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Важно Луганщину обстреливают днем и ночью: разрушение области достигло ужасных масштабов

Завод обстреливают не в первый раз

Гайдай подчеркнул, что это уже не первый обстрел этого завода. Россияне целятся в него периодически, чтобы измотать ГСЧС.

Спасатели работают / Фото Сергея Гайдая

Топлива там нет, но горят остатки нефтешлама.

Пожар на заводе / Фото Сергея Гайдая

Лисичанск обстреливают постоянно

В то же время россияне продолжают накрывать жилые кварталы Лисичанска. Обстрелы продолжаются и днем, и ночью. Разрушение области, по словам Гайдая, достигло ужасающих масштабов.

Помогать тем, кто остался, становится крайне тяжело, ведь погибают волонтеры.

Возгорание серьезное / Фото Сергея Гайдая

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