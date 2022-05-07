Трагедія трапилася у селищі міського типу Білогорівка, що у Сєвєродонецькому районі. У приміщенні школи ховалися люди, які не встигли евакуюватися.

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Білогорівська школа була єдиним містом порятунку для людей після того, як росіяни обстріляли місцевий клуб. Але тепер окупанти забрали у місцевих і цей прихисток.

Рятувальники продовжують розбирати завали

У приміщенні навчального закладу перебували близько 90 людей. Наразі рятувальники дістали з-під завалів близько 30 з них.

Наслідки авіабомбардування школи: фото з телеграм-каналу Сергія Гайдая

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