Найгарячіші події розгортаються на Півдні та Сході.

До речі Подробиці ракетного удару по Миколаєву, втрати ворога на Півдні: головне за 73 день війни

Що відбувається на фронті

Так, росіяни здійснюють наступальні дії на Сході, бо хочуть захопити всю Донецьку та Луганську області й отримати сухопутний коридор між ними та окупованим Кримом.

На Поліссі активних дій не зафіксували. Однак ворог може проводити приховану ротацію підрозділів, що перебувають біля кордону.

Окупанти зводять фортифікаційне обладнання позицій та смуг у Курської області, що біля нашого кордону.

Росіяни підірвали мости на Харківщині

Загарбники продовжують артилерійські обстріли населених пунктів біля Харкова. В районі Ізюма окупанти ведуть повітряну розвідку із застосуванням безпілотників – хочуть дізнатись позицій наших військ.

Біля сіл Циркуни та Руські Тишки росіяни підірвали 3 автомобільні мости, щоб сповільнити контрнаступ ЗСУ.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог гатить вздовж лінії зіткнення та застосовує авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів.

Штурм "Азовсталі"

Складна ситуація залишається в Маріуполі. Загарбники блокують підрозділи Сил оборони в районі "Азовсталь". Вони штурмують завод.

Також росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру Миколаєва ракетами та реактивними системами залпового вогню. У селищі Івано-Кепине наші захисники знищили склад з боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки противника.

У Херсоні нарощують окупацію

У тимчасово окупованому Херсоні загарбники збільшують кількість блокпостів та пересувних патрулів. До слова, росіяни закрили місто на в'їзд та виїзд. Там проблеми зі зв'язком. Наразі працює лише Київстар.

Успіхи ЗСУ

Крім того, за попередню добу підрозділи протиповітряної оборони збили 14 безпілотників типу "Орлан". На Донбасі відбили 8 атак ворога, знищили 3 танки, 8 артилерійських систем, 7 одиниць бойової броньованої техніки, 1 автомобіль та 3 одиниці спеціальної інженерної техніки ворога.



Карта бойових дій / Фото liveuamap

Дивіться відео розвідки – звільнення Руської Лозової на Харківщині: