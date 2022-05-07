Самые горячие события разворачиваются на Юге и Востоке.

Кстати Подробности ракетного удара по Николаеву, потери врага на Юге: главное за 73 день войны

Что происходит на фронте

Так, россияне совершают наступательные действия на Востоке, потому что хотят захватить всю Донецкую и Луганскую области и получить сухопутный коридор между ними и оккупированным Крымом.

На Полесье активные действия не зафиксированы. Однако враг может проводить скрытую ротацию подразделений, находящихся у границы.

Оккупанты возводят фортификационное оборудование позиций и полос в Курской области, что у нашей границы.

Россияне взорвали мосты в Харьковской области

Захватчики продолжают артиллерийские обстрелы населенных пунктов возле Харькова. В районе Изюма оккупанты ведут воздушную разведку с применением беспилотников – хотят узнать позиции наших войск.

Возле сел Циркуны и Русские Тишки россияне взорвали 3 автомобильных моста, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ.

На Донецком и Таврическом направлениях враг гатит вдоль линии столкновения и применяет авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов.

Штурм "Азовстали"

Сложная ситуация остается в Мариуполе. Захватчики блокируют подразделения Сил обороны в районе "Азовсталь". Они штурмуют завод.

Также россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру Николаева ракетами и реактивными системами залпового огня. В поселке Ивано-Кепино наши защитники уничтожили склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника.

В Херсоне наращивают оккупацию

Во временно оккупированном Херсоне захватчики увеличивают количество блокпостов и передвижных патрулей. Кстати, россияне закрыли город на въезд и выезд. Там проблемы со связью. Сейчас работает только Киевстар.

Успехи ВСУ

Кроме того, за предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников типа "Орлан". На Донбассе отразили 8 атак врага, уничтожили 3 танка, 8 артиллерийских систем, 7 единиц боевой бронированной техники, 1 автомобиль и 3 единицы специальной инженерной техники врага.



Карта боевых действий / Фото liveuamap

Смотрите видео разведки – освобождение Русской Лозовой в Харьковской области: