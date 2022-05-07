Самые горячие события разворачиваются на Юге и Востоке.
Кстати Подробности ракетного удара по Николаеву, потери врага на Юге: главное за 73 день войны
Что происходит на фронте
- Так, россияне совершают наступательные действия на Востоке, потому что хотят захватить всю Донецкую и Луганскую области и получить сухопутный коридор между ними и оккупированным Крымом.
- На Полесье активные действия не зафиксированы. Однако враг может проводить скрытую ротацию подразделений, находящихся у границы.
- Оккупанты возводят фортификационное оборудование позиций и полос в Курской области, что у нашей границы.
Россияне взорвали мосты в Харьковской области
Захватчики продолжают артиллерийские обстрелы населенных пунктов возле Харькова. В районе Изюма оккупанты ведут воздушную разведку с применением беспилотников – хотят узнать позиции наших войск.
Возле сел Циркуны и Русские Тишки россияне взорвали 3 автомобильных моста, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ.
На Донецком и Таврическом направлениях враг гатит вдоль линии столкновения и применяет авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов.
Штурм "Азовстали"
Сложная ситуация остается в Мариуполе. Захватчики блокируют подразделения Сил обороны в районе "Азовсталь". Они штурмуют завод.
Также россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру Николаева ракетами и реактивными системами залпового огня. В поселке Ивано-Кепино наши защитники уничтожили склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника.
В Херсоне наращивают оккупацию
Во временно оккупированном Херсоне захватчики увеличивают количество блокпостов и передвижных патрулей. Кстати, россияне закрыли город на въезд и выезд. Там проблемы со связью. Сейчас работает только Киевстар.
Успехи ВСУ
Кроме того, за предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников типа "Орлан". На Донбассе отразили 8 атак врага, уничтожили 3 танка, 8 артиллерийских систем, 7 единиц боевой бронированной техники, 1 автомобиль и 3 единицы специальной инженерной техники врага.
Карта боевых действий / Фото liveuamap
Смотрите видео разведки – освобождение Русской Лозовой в Харьковской области: