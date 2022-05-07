Согласно предварительным данным, погибших и раненых нет. Об этом сообщили в Харьковской ОВА.

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Российские войска нанесли ракетный удар по Краснограду в Харьковской области. Информацию о последствиях уточняют,

– указали в областной администрации.

В городе и области около 09:34 утра объявили воздушную тревогу. Все местные жители должны немедленно спуститься в укрытие и находиться там до сигнала сирен оповещения об отбое.