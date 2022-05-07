Як зазначив глава Полтавської ОВА, окупанти вдарили ракетами по Карлівці. Наразі інформація уточнюється.

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Прилетіло по об'єкту інфраструктури

Приліт в об'єкт інфраструктури. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо,

– підкреслив Лунін.

Зазначимо, що під ранок на Полтавщині пролунала повітряна тривога. Оголосили її близько 04:09 і вже невдовзі був відбій – 04:30. Чи сталася ракетна атака саме у цей проміжок часу – поки що невідомо.

Ракетні удари по Полтавській області: що відомо

13 квітня стало відомо про те, що російські окупанти вкотре обстріляли Полтавську область. Внаслідок ворожої атаки постраждала інфраструктура Чуднова, а також Миргорода.

Згодом стало відомо, що після атаки по області 12 квітня пошкоджений аеродром у Миргороді. Мер міста Віктор Іваненко підкреслив, що руйнування значні, а на місці вибуху спалахнула пожежа. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Через кілька днів окупанти атакували село, що під Полтавою. Внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, а ще одна зазнала поранень. Били по селу російські військові за допомогою авіації.

24 квітня, на Великдень, російські військові випустили 9 ракет по Кременчуку. Окупанти влучили в об'єкти інфраструктури.

Наступного дня з'явилися деталі про ракетний удар. Так, окупанти вгатили по ТЕЦ, а також нафтопереробному заводу у місті. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще 7 – поранені. Дмитро Лунін підкреслив, що це був наймасштабніший обстріл області від початку повномасштабного вторгнення.

Згодом глава ОВА додав, що і ТЕЦ, і нафтопереробний завод зруйновані вщент.

У ніч проти 27 квітня у Полтавській області протягом цілої ночі тривала повітряна тривога. Місцеві мешканці чули звуки вибухів, але влада не підтвердила ворожу атаку.

Натомість пізніше правоохоронці виявили, що могло стати причиною звуків вибухів у ту ніч. На одній із вулиць міста поліцейські знайшли гранатомет. Він лежав у тому районі, звідки й чулися звуки. А покликали правоохоронців місцеві мешканці, які повідомили про можливий "приліт".

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