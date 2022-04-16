Ще один місцевий мешканець отримав поранення, однак обійшлось без госпіталізації. Про це вранці 16 квітня повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

До теми У Полтаві було чутно звуки вибуху: в ОВА з'ясовують деталі

За інформацією керівника Полтавської ОВА, пізно ввечері 15 квітня вороги здійснили авіаудар по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Декілька будівель зруйновані.

Російський окупант відповість за кожне зруйноване життя! Тримаємо стрій, бо все буде Україна,

– написав Лунін.

Нагадаємо, що про звук вибуху у Полтаві очільник ОВА повідомив 15 квітня о 23:34. Він закликав людей не ігнорувати повітряні тривоги.

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