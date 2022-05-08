В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что Россия повторяет преступления Второй мировой войны. Еще большего цинизма к этой атаке добавляет то, что ее совершили накануне Дня памяти и примирения.
Заметьте Школа сама по себе сложилась полностью, шансов выжить там было мало, – Гайдай о Белогоровке
МИД осудил российское преступление
Россия совершила очередное военное преступление, атаковав школу в Белогоровке. Поэтому МИД решительно осудил действия страны-агрессора.
Россия совершила это жестокое военное преступление в канун Дня памяти и примирения, постоянно повторяя трагедию Второй мировой войны,
– отметили в МИД.
Последствия обстрела Белогоровки: смотрите видео
Авиаудар по школе в Белогоровке: главное
- В субботу, 7 мая, российские оккупанті цинично атаковали школу в Белогоровке на Луганщине. В здании прятались почти все не выехавшие жители села.
- Школа была последним пристанищем для людей после того, как оккупанты разрушили местный клуб, где также скрывались мирные жители.
- Пожар, возникший после обстрела, удалось ликвидировать.
- В помещении к моменту атаки находились около 90 человек, из которых выжили 27. Скорее всего, 60 мирных жителей погибли.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты сбросили на школу бомбу большой мощности, в результате чего здание полностью разрушено.
- Также Гайдай добавил, что из-за удара в помещении школы была очень высокая температура, поэтому шансов выжить у мирных жителей было, к сожалению, очень мало.
- Спасатели продолжают разбирать завалы школы после удара. В ГСЧС сообщили, что удалось спасти не 27, а 30 человек.
Больше о трагедии в Белогоровке в комментарии Сергея Гайдая: смотрите видео