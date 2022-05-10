Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі всеукраїнського телемарафону, ынформуэ 24 канал. Він зауважив, що особливо складна ситуація була саме біля Білогорівки

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Біля Білогорівки ворог намагався створити переправу та перекидати техніку

Біля Білогорівки ворог намагався створити міцну переправу та перекидати через неї військову техніку, розповів голова ОВА.

Частково ворог мав успіх, проте на цьому етапі всі понтонні переправи знищені, вся техніка так само знищена. Залишки особового складу частково знищені,

– повідомив Гайдай.

Решта російських військових втікали і вплав переправлялись на інший бік.

Важкі бої біля Золотого-3 та Золотого-4

Так само точаться особливо важкі бої біля Золотого-3 та Золотого-4, Катеринівки. Українським захисникам там дуже непросто, проте вони тримають лінію оборони. Воєводівка та Рубіжанський напрямок контролюються ЗСУ.

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Раніше школу у Білогорівці повністю розбомбили

Зазначимо, що 7 травня вороги скинули бомбу на школу у Білогорівці. Там в укриттях саме переховувались місцеві жителі. Від потужного удару будівля склалась і перетворилась на купу руїн. Попередньо, жертвами атаки могли стати близько 60 осіб.

Важливо! Нападом на школу в Білогорівці були шоковані і в Євросоюзі. Верховний представник ЄС Жозеп Боррель пообіцяв посприяти притягненню винних у цих жахливих злочинах до відповідальності.

Яка ситуація на Луганщині: останні новини

У ніч на 10 травня ворожі війська обстріляли поліцейських в Шипіловому та Сєвєродонецьку. У Лисичанську та Сєвєродонецьку були обстріляні житлові квартали, є руйнування.

8 травня загарбники вже вдруге атакували нафтопереробний завод у Лисичанську. Рятувальники не могли гасити пожежу через постійні обстріли.

Лише за попередню добу наші воїни відбили 15 атак на Луганщині та Донеччині. Вони знищили понад 200 окупантів.

У Держдепі США не виключають, що Росія планує анексувати Луганську та Донецьку область. Це у Вашингтоні назвали класичним "російським сценарієм".

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