Очільник Луганщини Сергій Гайдай заявляв, що школа від удару просто склалася. Загинуло приблизно 60 людей.
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Як виглядає школа на знімках супутника
Супутникові знімки зробила американська компанія Planet Labs PBC. На них можна побачити, що школу російські загарбники просто зрівняли з землею, випустивши бомбу.
Фахівці опублікували 2 фото. На одному видно, як школа виглядала до нападу на неї. Тут вона розташована в центрі світлини праворуч.
Такий вигляд місцевості до атаки / Фото Planet Labs PBC
Інше ж показує її вигляд після жахливого удару.
Так виглядає місцевість після удару росіян / Planet Labs PBC
Також росіяни вдарили по ще одному селу Луганщини, по Шипіловому. Там у підвалі двоповерхового будинку також ховалися місцеві люди. 11 людей мали шанси на порятунок, як зазначав голова ОВА Сергій Гайдай. Проте з ними втратили зв'язок знову ж таки через обстріли російських окупантів. Їхня доля залишається невідомою.
Що відомо про удар по школі у Білогорівці
- Про такий цинічний та підлий удар по школі від російських окупантів говорив і президент Володимир Зеленський у відеозверненні. За його словами, удар був прицільним саме по школі. Адже росіяни напередодні 9 травня забули про слоган "мир для всіх". Він запевнив, що Україна та світ нагадають їм про це.
- Сергій Гайдай же повідомляв наступного дня після удару, що в селищі та навколо тривають бої. Вони дуже важкі, обстріли також постійні. Саме тому досі розібрати завали школи було неможливо. Таким чином все менше шансів допомогти тим, хто міг вижити.
- Загалом ситуація на Луганщині дуже складна. По регіону росіяни б'ють просто безжально і майже без перерви, рівняючи його з землею. Також вони хочуть відрізати регіон і вже облаштували для цього переправу через річку. Туди навіть стягнули техніку.
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