Очільник Луганщини Сергій Гайдай заявляв, що школа від удару просто склалася. Загинуло приблизно 60 людей.

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Як виглядає школа на знімках супутника

Супутникові знімки зробила американська компанія Planet Labs PBC. На них можна побачити, що школу російські загарбники просто зрівняли з землею, випустивши бомбу.

Фахівці опублікували 2 фото. На одному видно, як школа виглядала до нападу на неї. Тут вона розташована в центрі світлини праворуч.



Такий вигляд місцевості до атаки / Фото Planet Labs PBC

Інше ж показує її вигляд після жахливого удару.



Так виглядає місцевість після удару росіян / Planet Labs PBC

Також росіяни вдарили по ще одному селу Луганщини, по Шипіловому. Там у підвалі двоповерхового будинку також ховалися місцеві люди. 11 людей мали шанси на порятунок, як зазначав голова ОВА Сергій Гайдай. Проте з ними втратили зв'язок знову ж таки через обстріли російських окупантів. Їхня доля залишається невідомою.

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Про такий цинічний та підлий удар по школі від російських окупантів говорив і президент Володимир Зеленський у відеозверненні. За його словами, удар був прицільним саме по школі. Адже росіяни напередодні 9 травня забули про слоган "мир для всіх". Він запевнив, що Україна та світ нагадають їм про це.

Сергій Гайдай же повідомляв наступного дня після удару, що в селищі та навколо тривають бої. Вони дуже важкі, обстріли також постійні. Саме тому досі розібрати завали школи було неможливо. Таким чином все менше шансів допомогти тим, хто міг вижити.

Загалом ситуація на Луганщині дуже складна. По регіону росіяни б'ють просто безжально і майже без перерви, рівняючи його з землею. Також вони хочуть відрізати регіон і вже облаштували для цього переправу через річку. Туди навіть стягнули техніку.

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