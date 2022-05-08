Мовиться й про окуповані території області. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
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Як він розповів, внаслідок обстрілу зруйновано будівлю підстанції та розподільчий трансформатор на одній з фільтрувальних станцій водоканалу.
Орки поцілили по потужностях Попаснянського водоканалу. Без води – мільйон людей, включаючи окуповані території,
– зазначив Гайдай.
У яких населених пунктах немає води
Через дії російських загарбників водопостачання повністю припинено на невизначений термін у деяких населених пунктах. Зокрема, у Попасній, Золотому, Гірському, Первомайську, Кадіївці, Алчевську, Хрустальному, Антрациті, а також в селищах Тошківка, Чехірове, Лоскутівка, Підлісне, Вовчоярівка, Малорязанцеве та Лисичанське.
Коли вдасться розв'язати проблему
Гайдай додав, що відновити водопостачання можливо лише після припинення бойових дій.
Ситуація на Луганщині: останні новини
- Російські загарбники вночі 8 травня відкрили вогонь по Шипіловому на Луганщині. Внаслідок цього під завалами опинилися щонайменше 11 осіб. Також зруйновано двоповерховий будинок.
- За словами Сергія Гайдая, лікарня у Луганську переповнена тілами ліквідованих і важкопоранених російських військових. Водночас постраждалі окупанти мають небагато шансів на виживання через брак ліків.
- Окупанти 7 травня обстріляли авто, яким евакуйовували мешканця Комишуватки, що у Попаснянському районі. На щастя, ніхто не постраждав.
- У Сєвєродонецьку росіяни обстріляли лікарню, тож вона зазнала значних пошкоджень. Також вони продовжили гатити по хімічному заводу "Азот".
- У селищі Білогорівка, що у Сєвєродонецькому районі, окупанти скинули авіабомбу на школу, в якій ховалися люди з майже усього села. За попередніми даними, загинули 60 осіб. Водночас з-під уламків вдалося врятувати 30 людей.
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