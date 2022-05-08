Про це під час національного телемарафону розповів голова Луганської військової держадміністрації Сергій Гайдай.

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Втрати ворога на Луганщині

Гайдай наголосив, що може підтвердити втрати ворога.

Літаки та безпілотники збиваються, бронетранспортери, бойові машини піхоти, танки, артилерійські та мінометні розрахунки ліквідовуються. Склади так само знищують. Кожна атака з боку Росії обертається для них шаленими втратами,

– розповів він.

За його словами, лікарня в Луганську вщент забита як тілами, їх вже немає куди складати, так і важкопораненими. А, враховуючи дефіцит ліків, можна прогнозувати, що невдовзі "300-ті" змінять свій номер на "200-ий".

Обстріли Луганщини: найважливіше

7 травня загарбники обстріляли населений пункт Привілля в Луганській області з "ураганів" та "градів". Там загинули два хлопчики віком 11 та 14 років, а також їхня 69-річна бабуся. Ще дві дитини потрапили до лікарні із тяжкими пораненнями.

Тоді ж росіяни відкрили скинули авіабомбу на школу в Білогорівці. Укриття школи було єдиним місцем порятунку для людей після того, як росіяни обстріляли місцевий клуб.

Проблеми є також з евакуацією. Так, окупанти обстріляли автівку, якою намагалися вивезти мешканця Комишуватки, що у Попаснянському районі. На щастя, ніхто не постраждав

Уночі проти 8 травня росіяни відкрили вогонь по Шипіловому, де зруйнували двоповерховий будинок. Під завалами опинилися щонайменше 11 осіб

Ситуація на східному напрямку

Угруповання окупаційних військ продовжує наступальні дії на Попаснянському та Сєверодонецькому напрямках, проте ЗСУ дає відсіч ворогу. Так, на території Луганської та Донецької областей за минулу добу:

відбито 9 атак ворога,

знищено 19 танків,

21 одиницю бойової броньованої техніки,

4 спеціальних броньованих автомобілі,

6 автомобілів,

1 одиницю спеціальної інженерної техніки.

У Генштабі ЗСУ додали, що Росія не припиняє спроби повністю захопити територію Донецької, Луганської та Херсонської областей.

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