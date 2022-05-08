Об этом во время национального телемарафона рассказал глава Луганской военной госадминистрации Сергей Гайдай.

Читайте также Оккупанты сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке на Луганщине: там скрывались люди, есть погибшие

Потери врага в Луганской области

Гайдай подчеркнул, что может подтвердить потери врага.

Самолеты и беспилотники сбиваются, бронетранспортеры, боевые машины пехоты , танки, артиллерийские и минометные расчеты ликвидируются. Склады так же уничтожают. Каждая атака со стороны России оборачивается для них безумными потерями,

– рассказал он.

По его словам, больница в Луганске полностью забита как телами, их уже некуда складывать, так и тяжелоранеными. А, учитывая дефицит лекарства, можно прогнозировать, что вскоре "300-е" изменят свой номер на "200-й".

Обстрелы Луганщины: самое важное

7 мая захватчики обстреляли населенный пункт Привилегия в Луганской области из "ураганов" и "градов". Там погибли два мальчика 11 и 14 лет, а также их 69-летняя бабушка. Еще два ребенка попали в больницу с тяжелыми ранениями.

Тогда же россияне скинули авиабомбу на школу в Белогоровке. Укрытие школы было единственным местом спасения людей после того, как россияне обстреляли местный клуб.

Есть проблемы и с эвакуацией. Так, кафиры обстреляли машину, по которой эвакуировали жителя Камышеватки, находящегося в Попаснянском районе. К счастью, никто не пострадал

Ночью на 8 мая россияне открыли огонь по Шипилову , где разрушили двухэтажный дом. Под завалами оказались не менее 11 человек

Ситуация на восточном направлении

Группировка оккупационных войск продолжает наступательные действия на Попаснянском и Северодонецком направлениях, однако ВСУ дает отпор врагу. Так, на территории Луганской и Донецкой областей за прошедшие сутки:

отбито 9 атак врага,

уничтожено 19 танков,

21 единицу боевой бронированной техники,

4 специальных бронированных автомобиля,

6 автомобилей,

1 единица специальной инженерной техники.

В Генштабе ВСУ добавили, что Россия не прекращает попыток полностью захватить территорию Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

В Одессе ракеты попали в предприятие и взлетную полосу: смотрите видео