Луганщину можуть заблокувати

Загарбники перекинули через ріку мобільні понтони. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, їм вже вдалося стягнути частину техніки.

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Щось у них не виходило, десь переверталися танки. Досі вони там валяються у ріці. Якусь частину техніки вдалося переправити,
– розповів Гайдай.

Він наголосив, що 9 травня – вирішальний день щодо цієї переправи. Якщо окупантам вдасться там закріпитися, то вони будуть далі розвивати наступ. Російські військові дійдуть до траси та перекриють сполучення з Луганською областю. Так вони фактично відріжуть регіон.

Гайдай додав, що наразі тривають жорстокі бої у Білогорівці. Там працює і авіація, і артилерія.

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