Луганщину можуть заблокувати
Загарбники перекинули через ріку мобільні понтони. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, їм вже вдалося стягнути частину техніки.
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Щось у них не виходило, десь переверталися танки. Досі вони там валяються у ріці. Якусь частину техніки вдалося переправити,
– розповів Гайдай.
Він наголосив, що 9 травня – вирішальний день щодо цієї переправи. Якщо окупантам вдасться там закріпитися, то вони будуть далі розвивати наступ. Російські військові дійдуть до траси та перекриють сполучення з Луганською областю. Так вони фактично відріжуть регіон.
Гайдай додав, що наразі тривають жорстокі бої у Білогорівці. Там працює і авіація, і артилерія.
Останні новини з Луганщини
- За добу 8 травня росіяни 24 рази обстріляли регіон. Через це у Сєвєродонецьку загинула жінка, у Білогорівці – 2 волонтерів зі Закарпаття. Також є постраждалі, серед яких – діти.
- Від обстрілів у Шипіловому в підвалі ховалися 11 людей. На жаль, вони перестали виходити на зв'язок.
- Під Кремінною українським військовим вдалося знищити переправу ворога.
- Надвечір 8 травня росіяни відкрили вогонь по нафтобазі в Лисичанську. Через постійні обстріли рятувальники не могли погасити пожежу, яка палала на площі розміром 360 квадратних метрів.
- У Попасній під обстріл потрапив водоканал. Через це без води залишилися близько мільйона людей. До речі, серед них є і мешканці тимчасово окупованого Донбасу.
- Гайдай розповів, що лікарня у Луганську переповнена важкопораненими російськими військовими, а також вбитими. Через брак медикаментів у них дуже низький шанс на виживання.
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