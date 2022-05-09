Луганщину можуть заблокувати

Загарбники перекинули через ріку мобільні понтони. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, їм вже вдалося стягнути частину техніки.

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Щось у них не виходило, десь переверталися танки. Досі вони там валяються у ріці. Якусь частину техніки вдалося переправити,

– розповів Гайдай.

Він наголосив, що 9 травня – вирішальний день щодо цієї переправи. Якщо окупантам вдасться там закріпитися, то вони будуть далі розвивати наступ. Російські військові дійдуть до траси та перекриють сполучення з Луганською областю. Так вони фактично відріжуть регіон.

Гайдай додав, що наразі тривають жорстокі бої у Білогорівці. Там працює і авіація, і артилерія.

Зверніть увагу! 9 травня евакуації з Луганщини не буде. Все тому, що російські окупанти відкрили вогонь по трасі Лисичанськ – Бахмут. Також через небезпеку в регіон не повезуть гуманітарну допомогу.

Останні новини з Луганщини

За добу 8 травня росіяни 24 рази обстріляли регіон. Через це у Сєвєродонецьку загинула жінка, у Білогорівці – 2 волонтерів зі Закарпаття. Також є постраждалі, серед яких – діти.

Від обстрілів у Шипіловому в підвалі ховалися 11 людей. На жаль, вони перестали виходити на зв'язок.

Під Кремінною українським військовим вдалося знищити переправу ворога.

Надвечір 8 травня росіяни відкрили вогонь по нафтобазі в Лисичанську. Через постійні обстріли рятувальники не могли погасити пожежу, яка палала на площі розміром 360 квадратних метрів.

У Попасній під обстріл потрапив водоканал. Через це без води залишилися близько мільйона людей. До речі, серед них є і мешканці тимчасово окупованого Донбасу.

Гайдай розповів, що лікарня у Луганську переповнена важкопораненими російськими військовими, а також вбитими. Через брак медикаментів у них дуже низький шанс на виживання.

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