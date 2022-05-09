Втім, сьогодні здійснити евакуацію неможливо, оскільки російські окупанти обстрілюють "дорогу життя" – трасу Лисичанськ – Бахмут. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
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Евакуації з Луганщини 9 травня не буде
На жаль, люди, які залишилися на Луганщині, сьогодні не зможуть виїхати. Все через обстріл "дороги життя".
Росіяни почали обстрілювати "дорогу життя" трасу Лисичанськ-Бахмут, тож проїзд небезпечний,
– заявив Гайдай.
Він також додав, що гуманітарні вантажі теж сьогодні не будуть завозити. При цьому, за його словами, місцева влада заздалегідь подбала про те, щоб ті, хто залишився мали все необхідне.
Очільник Луганської ОВА підкреслив, що сьогодні ніхто не знає чого очікувати від ворога, тому просить мінімізувати перебування на вулиці, й залишатися в укриттях.
Траса Лисичанськ-Бахмут під жорстким обстрілом росіян
8 травня окупаційні війська Росії почали жорстко обстрілювати трасу "Лисичанськ – Бахмут". Через це довелося одразу припинити евакуацію цивільного населення з Луганської області.
Сергій Гайдай вчора ввечері зазначив, що під обстріл потрапив один із евакуаційних автобусів. Тому "дорога життя" зараз повністю зупинена. Неможливо не лише вивезти людей, а й привезти гуманітарну допомогу.
Гайдай про ситуацію на Луганщині
- 8 травня окупанти 24 рази цілили по населенню Луганщини.
- У Сєвєродонецьку загинула жінка. У Білогорівці – два закарпатських волонтери. Серед постраждалих в Білогорівці, звісно, є діти, яких госпіталізовано до Дніпра.
- Він наголосив, що ворог продовжує нищити промисловість та об'єкти критичної інфраструктури. Ввечері втретє снарядами влучив в нафтопереробний завод.
- Протягом дня росіяни зруйнували потужності Попаснянського водоканалу, які ще функціонували.
- За підтримки авіації та артилерії основні зусилля ворог зосередив на спробі взяття від контроль Рубіжного та підготовці до продовження наступальних дій в напрямку Лисичанська.
- Втім, на території Луганської та Донецької областей успішно відбито 6 атак росіян, знищено 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та п’ять одиниць автомобільної техніки. Підрозділи ППО збили три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
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