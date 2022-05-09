Впрочем, сегодня провести эвакуацию невозможно, поскольку российские оккупанты обстреливают "дорогу жизни" – трассу Лисичанск – Бахмут. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Эвакуации из Луганщины 9 мая не будет

К сожалению, оставшиеся на Луганщине люди сегодня не смогут уехать. Все из-за обстрела "дороги жизни".

Россияне начали обстреливать "дорогу жизни" трассу Лисичанск – Бахмут, поэтому проезд опасен,

– заявил Гайдай.

Он также добавил, что гуманитарные грузы тоже сегодня не будут ввозиться. При этом, по его словам, местные власти заранее позаботились о том, чтобы оставшиеся имели все необходимое.

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что сегодня никто не знает чего ожидать от врага, поэтому просит минимизировать пребывание на улице и оставаться в укрытиях.

Трасса Лисичанск – Бахмут под жестким обстрелом россиян

8 мая оккупационные войска России начали жестко обстреливать трассу "Лисичанск – Бахмут". Поэтому пришлось сразу прекратить эвакуацию гражданского населения из Луганской области.