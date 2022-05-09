Впрочем, сегодня провести эвакуацию невозможно, поскольку российские оккупанты обстреливают "дорогу жизни" – трассу Лисичанск – Бахмут. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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Эвакуации из Луганщины 9 мая не будет
К сожалению, оставшиеся на Луганщине люди сегодня не смогут уехать. Все из-за обстрела "дороги жизни".
Россияне начали обстреливать "дорогу жизни" трассу Лисичанск – Бахмут, поэтому проезд опасен,
– заявил Гайдай.
Он также добавил, что гуманитарные грузы тоже сегодня не будут ввозиться. При этом, по его словам, местные власти заранее позаботились о том, чтобы оставшиеся имели все необходимое.
Глава Луганской ОВА подчеркнул, что сегодня никто не знает чего ожидать от врага, поэтому просит минимизировать пребывание на улице и оставаться в укрытиях.
Трасса Лисичанск – Бахмут под жестким обстрелом россиян
8 мая оккупационные войска России начали жестко обстреливать трассу "Лисичанск – Бахмут". Поэтому пришлось сразу прекратить эвакуацию гражданского населения из Луганской области.
Сергей Гайдай вчера вечером отметил, что под обстрел попал один из эвакуационных автобусов. Поэтому "дорога жизни" сейчас полностью остановлена. Невозможно не только увезти людей, но и привезти гуманитарную помощь.
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