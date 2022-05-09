Луганщину могут заблокировать

Захватчики перебросили через реку мобильные понтоны. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, им уже удалось стянуть часть техники.

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Что-то у них не получалось, где-то переворачивались танки. До сих пор они там валяются в реке. Какую-то часть техники удалось переправить,

– рассказал Гайдай.

Он подчеркнул, что 9 мая – решающий день по этой переправе. Если оккупантам удастся там закрепиться, то они будут дальше развивать наступление. Российские военные дойдут до трассы и перекроют сообщение с Луганской областью. Так, они фактически отрежут регион.

Гайдай добавил, что сейчас продолжаются жестокие бои в Белогоровке. Там работает и авиация, и артиллерия.

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