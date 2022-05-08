Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении, передает 24 канал.
Важно Россия забыла все, что было важно для победителей во Второй мировой, – обращение Зеленского
Украинский лидер заявил, что в результате российского авиаудара в Белогоровке погибли около 60 мирных жителей, которые просто скрывались в школе от обстрелов.
Это был прицельный удар как раз по школе. Вроде и не 8 мая, будто завтра и не 9, когда главным слоганом должен быть "мир для всех",
– подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что россияне забыли все то, что было важным, но Украина и весь свободный мир напомнят.
Какие города оккупанты обстреливали 8 мая
- Российские оккупанты обстреляли ракетами Одессу, повреждена инфраструктура. Информация о пострадавших уточняется.
- Захватчики произвели ракетный обстрел территории Шосткинского района.
- В течение 8 мая россияне открыли огонь по Харьковскому и Богодуховскому районам Харьковщины, в результате чего трое гражданских погибли и пятеро получили ранения
Добавим, что 8 мая российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу на помещение школы в селе Белогоровка в Луганской области, где от обстрелов скрывались 90 человек. Около 30 человек спасли из-под завалов. Заметим, что Белогоровка является "горячей точкой" боевых действий последней недели.
Как прошло 8 мая
В течение суток, 8 мая, украинские защитники успешно отбили 6 атак врага. Благодаря мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам. Всего за уходящую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 71 вражескую атаку.
Только за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили:
- 20 танков,
- одну артиллерийскую систему,
- 28 единиц боевой бронированной техники,
- один специальный бронированный автомобиль,
- 5 единиц автомобильной техники противника (в том числе один топливозаправщик).
ВСУ мощно обезвреживают вражескую технику и ликвидируют оккупантов. По состоянию на 8 мая потери врага составляют 25,5 тысячи человек.
Больше об этом – Ночное обращение Зеленского за 8 мая: смотрите видео