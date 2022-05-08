За прошедшую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 71 вражескую атаку. Об этом заявили в штабе ООС.
Важно Автобусы – на свободной территории: из "Азовстали" и Мариуполя удалось спасти еще 173 человека
Только за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили:
- 20 танков,
- одну артиллерийскую систему,
- 28 единиц боевой бронированной техники,
- один специальный бронированный автомобиль,
- 5 единиц автомобильной техники противника (в том числе один топливозаправщик).
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
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