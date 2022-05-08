Глава государства отметил, что сегодня очень важный день для украинских защитников и защитниц, а также для всего украинского народа. Владимир Зеленский рассказал, что провел важные переговоры в Киеве – с премьер-министром Джастином Трюдо.

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Визит Трюдо был мощным жестом поддержки

Я благодарен Джастину за визит в наше государство именно в этот день. Это мощный жест поддержки и веры. Мы договорились об усилении экономического и оборонного сотрудничества. У нас есть очень важное решение Канады отменить все барьеры в торговле сроком на 1 год,

– рассказал Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что у Канады большой потенциал в противоминной работе, на который рассчитывает Украина. Ведь российские оккупанты оставили за собой тысячи мин, растяжек и снарядов.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: