Глава держави зауважив, що сьогодні дуже важливий день для українських захисників та захисниць, а також всього українського народу. Володимир Зеленський розповів, що провів важливі перемовини в Києві – з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо.

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Візит Трюдо був потужним жестом підтримки

Я вдячний Джастіну за візит в нашу державу, саме в цей день. Це потужний жест підтримки та віри. Ми домовились про посилення економічної та оборонної співпраці. Ми маємо надзвичайно важливе рішення Канади скасувати усі бар'єри в торгівлі терміном на 1 рік,

– розповів Зеленський.

Також глава держави наголосив, що Канада має великий потенціал у протимінній роботі, на який розраховує Україна. Адже російські окупанти залишили за собою тисячі мін, розтяжок та снарядів.

Зеленський нагородив українських саперів зокрема – пса Патрона

В присутності Джастіна Трюдо Зеленський нагородив українських саперів. Зокрема, свою нагороду отримав пес Патрон.

Собака, який допомагає очищенню нашої землі від слідів окупантів. І який допомагає також вчити дітей протимінній безпеці. Через російських загарбників це тепер одне з найбільш актуальних завдань – навчити дітей впізнавати вибухонебезпечні предмети і уникати їх,

– пояснив глава держави.

Україна вперше взяла участь у зустрічі лідерів держав G7

Саме 8 травня Україна вперше стала учасницею зустрічі лідерів "Великої сімки". Президент Зеленський окреслив лідерам G7 своє бачення того, що має бути зроблено для України – зокрема, для її свободи та гарантування безпеки.

Закликав посилити санкційний тиск на Росію і створити такі умови для України, щоб війна якнайшвидше закінчилась звільненням нашої землі і наших людей. Зокрема, це стосується ембарго на російську нафту, нафтові суміші та нафтопродукти,

– пояснив президент.

"Група семи" погодила спільну заяву щодо війни, створених Росією глобальних загроз. Для всього світу зрозуміло, що Росія – програє, бо зло завжди програє.

Про що ще розповів Зеленський у зверненні:

Президент подякував першій леді США Джилл Байден за візит в Україну, в Ужгород. З міркувань безпеки про цей візит не повідомляли завчасно.

Зеленський розповів про свої перемовини з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Загреб принципово і потужно підтримує нашу державу в боротьбі за незалежність.

Також президент прийняв у Києві президента норвезького Стортингу та говорив з президенткою німецького Бундестагу.

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Наприкінці глава держави висловив впевненість, що Україна – повноправна частина вільного світу і об'єднаної Європи. Це – сильний контраст з Росією, яка напередодні 8 та 9 травня знищувала українців своїми ракетними ударами.

Росія забула все, що було важливим для переможців у Другій світовій війні. Але – Україна і увесь вільний світ нагадають,

– зауважив президент.

Він подякував ще раз захисника та захисницям, які тримають українську оборону.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: