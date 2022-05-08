Лідери "Великої сімки" зазначили, що 8 травня світова спільнота відзначає завершення Другої світової війни та кінець терору. Люди оплакують мільйони жерта та висловлюють повагу тим, хто заплатив найвищу ціну у війні.

Актуально Путін сказав до 9 травня все закінчити на**р, – перехоплення окупантів перед "днем перемоги"

Війна Росії в Україні не була нічим спровокована, – G7

Через сімдесят сім років президент Путін і його режим вирішили вторгнутися в Україну в неспровокованій загарбницькій війні проти суверенної країни. Його дії ганьблять Росію та історичні жертви її народу,

– мовиться у заяві "Великої сімки".