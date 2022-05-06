Відповідну інформацію на брифінгу 5 травня повідомила речниця Білого дому Джен Псакі. Вона запевнила, що США працює над остаточними домовленостями щодо розмови.

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США готують дзвінок G7

Ми працюємо над тим, щоб остаточно домовитися про дзвінок G7, який, ймовірно, відбудеться найближчими днями,
– пояснила речниця Білого дому.

Вона також відзначила, що зусилля і увага США спрямовані, щоб:

  • продовжувати підтримувати єдність;
  • посилити цю єдність в умовах, коли союзники стикаються з російською агресією.

Також Джен Псакі відповіла на питання про 9 травня, адже у цей день Білий дім обіцяв висловити свою підтримку Україні та Європі. Речниця пояснила, що на питання, чи будуть якісь спільні заходи відповість ближче до тієї дати.

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