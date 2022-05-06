Відповідну інформацію на брифінгу 5 травня повідомила речниця Білого дому Джен Псакі. Вона запевнила, що США працює над остаточними домовленостями щодо розмови.

Зауважте Шольц хоче запросити Індію на саміт G7, щоб зміцнити антипутінську коаліцію, – Bloomberg

США готують дзвінок G7

Ми працюємо над тим, щоб остаточно домовитися про дзвінок G7, який, ймовірно, відбудеться найближчими днями,

– пояснила речниця Білого дому.

Вона також відзначила, що зусилля і увага США спрямовані, щоб:

продовжувати підтримувати єдність;

посилити цю єдність в умовах, коли союзники стикаються з російською агресією.

Також Джен Псакі відповіла на питання про 9 травня, адже у цей день Білий дім обіцяв висловити свою підтримку Україні та Європі. Речниця пояснила, що на питання, чи будуть якісь спільні заходи відповість ближче до тієї дати.

Зверніть увагу! G7 – це міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу, який заснували у 1975 році. У Велику сімку входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, США, Канада.

Останні заяви G7 через війну Росії проти України

Намагаючись покращити своє становище, Росія захотіла, щоб "недружні" країни платили їй за газ рублями. Проте міністри енергетики країн "Великої сімки" відмовили Москві у такому проханні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче запросити Індію як гостя на саміт лідерів Великої сімки. Таке рішення політик ухвалив для того, що зміцнити антипутінську коаліцію.

Наприкінці квітня посли G7 зустрілися з першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою та обговорили ефективність діяльності Бюро у воєнний час.

Окрім того, на початку квітня держави G7 підтримали виключення Росії з Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини. Тоді члени G7 засудили вбивства мирного населення в Бучі.

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