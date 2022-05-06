Соответствующую информацию на брифинге 5 мая сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она заверила, что США работают над окончательными договоренностями по поводу разговора.

Заметьте Шольц хочет пригласить Индию на саммит G7, чтобы укрепить антипутинскую коалицию, – Bloomberg

США готовят звонок G7

Мы работаем над тем, чтобы окончательно договориться о звонке G7, который, вероятно, состоится в ближайшие дни.
– объяснила пресс-секретарь Белого дома.

Она также отметила, что усилия и внимание США направлены, чтобы:

  • продолжать поддерживать единство;
  • усилить это единство в условиях, когда союзники сталкиваются с российской агрессией.

Также Джен Псаки ответила на вопрос о 9 мая, ведь в этот день Белый дом обещал выразить свою поддержку Украине и Европе. Спикер объяснила, что на вопрос, будут ли какие-то общие мероприятия, ответит поближе к той дате.

Последние заявления G7 из-за войны России против Украины

Смотрите также – в конгрессе США подготовили резолюцию для введения американских войск в Украину: видео