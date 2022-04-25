Украина продолжает вести активную деятельность на международной арене. Нам удается налаживать сотрудничество с сильнейшими государствами и организациями.
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Встреча послов G7 с Гизо Углавой
Послы "большой семерки" встретились с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой. Они обсудили эффективность Бюро в военное время.
Борьба с коррупцией увеличивает устойчивость Украины. Поэтому послы поддерживают защиту институционной независимости НАБУ в условиях военного положения,
– говорится в сообщении.
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