Жахливі кадри з пошкодженого містечка на Київщині показує, мовляв, справжнє обличчя Росії. Про це мовиться у заяві G7.

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У міжнародному клубі повідомили, що вбивства у Бучі та інших українських містах впишуть до списку грубих порушень міжнародного права, зокрема міжнародне гуманітарне право та права людини.

G7 підтримуватимуть розслідування злочинів Росії

Країни "Великої сімки" готові надати підтримку (технічних експертів та фінансування) в розслідуванні злочинів Росії. У заяві G7 зауважили, що відповідатиме за скоєне не тільки держава-агресорка, а ще й режим Олександра Лукашенка в Білорусі.

Ми переконані, що зараз настав час призупинити членство Росії в Раді з прав людини,

– мовиться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні, 7 квітня, зранку стало відомо, що Генасамблея ООН проголосує за відсторонення Росії від участі у Раді з прав людини.

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