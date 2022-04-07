На такий крок в ООН підуть через "грубі та систематичні порушення та порушення прав людини" після вторгнення російських військ на українську територію. Росію відсторонять, якщо за це проголосує більшість – дві третини членів Ради з правом голосу.

Раніше Рада безпеки ООН існує, а безпеки у світі не існує, і винна в цьому Росія, – Зеленський

У 2011 році з Ради з прав людини виключили Лівію

Раніше, у 2011 році, з Ради ООН з прав людини виключили Лівію. Причиною стало насилля проти протестувальників, яке застосував режим Каддафі.

На Заході впевнені, що голосів, аби призупинити роботу Росії, вистачить. У проєкту документу мовиться про "серйозне занепокоєння кризою прав людини та гуманітарною кризою в Україні", це – в контексті повідомлень про порушення прав з боку Росії.

Важливо сказати Росії, що ми не дозволимо вам продовжувати діяти так безкарно і робити вигляд, що ви поважаєте права людини,

– зазначила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Росія вже пригрозила щодо результатів голосування

Росія вже попередила країни, що голосування "за" або утримання буде розглядатися як "недружній жест". Мовляв, це матиме наслідки для двосторонніх зв'язків.

Дивіться у відео – страшні кадри зі спаленої та зруйнованої Бородянки: