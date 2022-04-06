Зеленський зауважив, що під час свого виступу сказав те, що давно потрібно було сказати саме у такому форматі. Бо безпеки у світі не існує.

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Рада Безпеки існує. А безпеки у світі не існує. Ні для кого. Це точно означає, що ООН наразі не може виконувати функції, заради яких створювалася. І винна в цьому лише одна держава – Росія,

– заявив Зеленський.

Український лідер наголосив, що Росія дискредитує ООН та всі інші міжнародні інституції, у роботі яких досі бере участь. Країна-окупантка намагається заблокувати усе конструктивне й використовувати глобальну архітектуру, аби поширювати брехню та виправдовувати зло.

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