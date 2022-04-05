Такий випадок стався з постійним представником Росії при ООН Василем Небезнею. Він вирішив скликати пресконференцію, де перекласти провину за геноцид українців в Бучі на самих українців. І використати решту тез з російських методичок про "провокації" та "вы все врете".

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Правда коли дійшла мова про тіла розстріляних українців, які просто валялися на вулицях Бучі, Недензя випадково сказав не те, що до цього говорила російська пропаганда.

"Коли ви уважно подивитися на те, що ви бачите в Бучі, на трупи, які лежать на вулицях, яких не було до того туди увійшли російські війська", – заявив Небензя.

Та зрозумівши, що він сказав не згідно з кремлівською методичкою, швидко "виправив" себе.

Відео з виступу Небензі

Варто додати, що ще за декілька годин до того, як Небензя вчергове повторив російську пропаганду, The New York Times опублікувало супутникові знімки з Бучі. Кадри доводять, що мирних людей вбивали під час окупації Росією українського міста.

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Докази того, що саме російські військові причетні до вбивства мирних жителів сіл та містечок навколо Києва, має і НАТО.

Вже згодом на Разбезі ООН Небензя ще раз повторив російські фейки. А також похвалився вивезенням українців до Росії. Не обійшлося без того, щоб назвати всіх українців, які говорять українською мовою, нацистами.

Український представник Сергій Кислиця одразу розбив російські фейки Небензі на засіданні.