Такой случай произошел с постоянным представителем России при ООН Василием Небезней. Он решил созвать пресс-конференцию, где переложить вину за геноцид украинцев в Буче на самих украинцев. И использовал остальные тезисы из российских методичек о "провокации" и "вы все бреете".

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Правда, когда зашла речь о телах расстрелянных украинцев, которые просто валялись на улицах Бучи, Недензя случайно сказал не то, что до этого говорила российская пропаганда.

"Когда вы внимательно посмотрите на то, что вы видите в Буче, на лежащие на улицах трупы, которых не было до того как туда вошли российские войска", – заявил Небензя.

Но поняв, что он сказал не по кремлевской методичке, быстро "исправил" себя.

Видео с выступления Небензи

Стоит добавить, что еще за несколько часов до того, как Небензя в очередной раз повторил российскую пропаганду, The New York Times опубликовало спутниковые снимки из Бучи . Кадры доказывают, что мирных людей убивали во время оккупации Россией украинского города.

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Доказательство того, что именно российские военные причастны к убийству мирных жителей сел и городков вокруг Киева , имеет и НАТО.

Уже в последствии на Совбезе ООН Небензя еще раз повторил русские фейки. А также похвастался вывозом украинцев в Россию . Не обошлось без того, чтобы назвать всех украинцев, говорящих на украинском языке, нацистами.